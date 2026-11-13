حمله، ضدحمله و شوت هدفمند در تمرین امید‌ها

حمله، ضدحمله و شوت هدفمند در تمرین امید‌ها



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال امید ایران دومین جلسه تمرینی جمعه را در زمین چمن شماره دو مرکز ملی به مدت ۷۵ دقیقه برگزار کرد.

بازیکنان پس از صحبت‌های یحیی گل‌محمدی نرم دوی را زیرنظر کادرفنی برگزار کردند.

خلاقیت در بخش‌های مختلف تمرینی باعث شد تا بازیکنان برای نخستین بار آن را تجربه کنند.

بازیسازی برای خلق موقعیت و همچنین نحوه دفاع هنگام حمله تیم و ضدحمله از دیگربخش‌های تاکتیکی تنرین عصر بود.

قرارگیری بازیکنان در خطوط سه‌گانه و هماهنگی آنها ار ابعاد کوچک زمین بخش‌های بعدی تمرین بود.