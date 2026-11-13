همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، پیکر مطهر شهید گمنام ۱۹ ساله پس از اقامه نماز جمعه، بر دستان مردم شهیدپرور خوی تشییع و در محوطه حوزه علمیه امام خمینی این شهرستان به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،مردم ولایت‌مدار و شهیدپرور شهرستان خوی پس از اقامه نماز جمعه، پیکر مطهر شهید گمنام را از مصلای امام خمینی تا حوزه علمیه امام خمینی این شهرستان بر دستان خود تشییع کردند.

مردم عزادار خوی در این آیین معنوی که همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علی‌ها برگزار شد، با بدرقه این شهید والامقام، بار دیگر ارادت و وفاداری خود را به آرمان‌های شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت به نمایش گذاشتند.

حضور جوانان و اقشار مختلف مردم در این مراسم، جلوه‌ای از پیوند نسل امروز با فرهنگ ایثار و شهادت بود؛ مردمی که با شهیدی ۱۹ ساله عهد بستند راه و آرمان او را ادامه دهند.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی، امام جمعه خوی، نیز با اشاره به تقارن خاکسپاری این شهید گمنام با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، حضور پیکر مطهر شهید در محوطه حوزه علمیه امام خمینی را فرصتی ارزشمند برای تقویت فضای معنوی این مرکز علمی و دینی دانست و بر نقش مزار شهید در ترویج فرهنگ ایثار، اخلاص و مجاهدت در میان طلاب تأکید کرد.

پیکر مطهر این شهید گمنام ۱۹ ساله در محوطه حوزه علمیه امام خمینی خوی به خاک سپرده شد تا مزارش از این پس، میعادگاه عاشقان شهدا و یادآور راه پرافتخار ایثار و شهادت باشد.