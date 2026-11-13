در دارالعباده‌ی یزد که به نام بلند «حسینیه ایران» شناخته می‌شود، جریان روضه‌ی اباعبدالله الحسین (ع)، در تمام فصول سال بی‌وقفه جاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این روز‌ها با فرا رسیدن ایام حزن‌انگیز فاطمیه، این خانه‌های وقف‌شده و روضه‌های خانگی، میعادگاه دلدادگانی است که داغِ سیدالشهدا (ع) را با سوگِ یاس کبود پیامبر (ص) در هم آمیخته‌اند.

متولیان و پیرغلامان این خانه‌ها معتقدند وقفِ روضه، پیوندی ابدی میان زمین و آسمان است؛ سنتی اصیل که نسل‌به‌نسل منتقل شده تا نوای «یا حسین» و «یا فاطمه» هیچ‌گاه در این دیار خاموش نشود و یزد همچنان مأمن دل‌های تپیده برای خاندان رسالت باقی بماند.