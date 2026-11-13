به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ناصر مرادی‌پویانی در حاشیه آیین راه اندازی پویش ملی مواسات و خدمت بی‌منت اظهار کرد: پویش ملی «مواسات و خدمت بی‌منت» همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در استان ایلام آغاز شد و این پویش تا میلاد حضرت علی (ع) ادامه دارد.

وی با اشاره به مدت زمان ۴۰ روزه این پویش اضافه کرد: این طرح با همکاری مردم خیر، مراکز نیکوکاری، مؤسسات خیریه و تشکل‌های مردمی با هدف حمایت هدفمند از نیازمندان و توسعه شبکه‌های محلی خدمت‌رسانی کلید خورده است.

مرادی‌پویانی با اشاره به شرایط اقتصادی جامعه و فشار‌های معیشتی افزود: در شرایطی که دشمن با جنگ اقتصادی به دنبال اعمال فشار بر معیشت مردم است، ضرورت دارد شبکه‌های مردمی و تشکل‌های خیرخواهانه با هم‌افزایی بیشتر برای تأمین نیاز‌های اساسی خانواده‌های نیازمند نقش‌آفرینی کنند.

وی شعار اصلی این پویش را «کنار هم؛ نگذاریم سفره خالی بماند» عنوان کرد و گفت: بسیج ظرفیت‌های مردمی برای تأمین معیشت خانواده‌های محروم، توسعه خدمات اطعام، توزیع بسته‌های حمایتی و تقویت همبستگی اجتماعی از اهداف کلان این طرح است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی ایلام خاطرنشان کرد: تأمین و تعمیر لوازم ضروری زندگی خانواده‌های نیازمند، توزیع سبد‌های معیشتی و طبخ و توزیع غذای گرم از محور‌های اصلی این پویش است که برای تحقق آنها، بهره‌گیری از ظرفیت خیرین، اصناف، بازاریان، تشکل‌های مردمی و بسیج به طور جدی در دستور کار قرار دارد.