

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ملی‌پوشان فوتبال ایران در ابتدای این تمرین زیرنظر مربیان بدنساز به انجام حرکات گرم کردن پرداختند.

در ادامه بازیکنان در سه گروه و زیرنظر دستیاران امیر قلعه‌نویی، تمرین بازی آقاوسط را انجام دادند.

در بخش بعدی، تمرینات استارت سرعتی و انفجاری در دستور کار ملی‌پوشان قرار گرفت. امیر قلعه‌نویی در این بخش تأکید و جدیت ویژه‌ای بر اجرای صحیح تمرینات سرعتی داشت و عملکرد بازیکنان را به‌دقت زیر نظر گرفت.

همزمان هر چهار دروازه‌بان تیم ملی نیز زیرنظر مربیان دروازه‌بانی، تمرینات تخصصی و پرفشار خود را دنبال کردند.

در ادامه تمرین، ملی‌پوشان در یک نیمه زمین به مرور برنامه‌های تاکتیکی با حضور دو دروازه‌بان پرداختند.

در سوی دیگر زمین نیز تمرینات تمام‌کنندگی با استفاده از پاس‌های ارسالی از جناحین و کات‌بک در دستور کار بازیکنان قرار گرفت؛ بخشی که امیر قلعه‌نویی بار‌ها نکات فنی و تاکتیکی مدنظر خود را به بازیکنان گوشزد کرد.

در بخش پایانی نیز ملی‌پوشان به تمرین ضربات ایستگاهی و پنالتی پرداختند تا چهارمین جلسه آماده‌سازی تیم ملی در بصره به پایان برسد.

همچنین امیرحسین فارسی، هافبک جوان دعوت‌شده به اردوی تیم ملی، زیرنظر فیزیوتراپ تیم ملی به راه رفتن کنار زمین پرداخت.