استاندار یزد از اجرای طرح فاکتور الکترونیکی در بازار‌های استان و پیگیری جدی رفع کمبود لاستیک و روغن موتور خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نشست کارگروه تنظیم بازار استان یزد به ریاست استاندار یزد و به‌منظور بررسی وضعیت بازار میوه و تره‌بار، زنجیره تأمین کالا‌های اساسی و روند تأمین و توزیع لاستیک و روغن موتور برگزار شد.

استاندار یزد با اشاره به لزوم توجه به اقتصاد اصناف و کسبه در مصوبات ستاد تنظیم بازار استان، بر برخورد قاطع با سوءاستفاده برخی دلالان و واسطه‌های سودجو در مسیر ساماندهی بازار تأکید کرد.

محمدرضا بابایی در ادامه از تعیین تکلیف نرخ حمل‌ونقل و حق‌العمل‌کاری نفت سفید و نفت گاز طبق مصوبه هیئت وزیران خبر داد و افزود: این مهم در پنج کمیته تخصصی مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آن نرخ مصوب به‌زودی ابلاغ خواهد شد.

استاندار یزد به گزارش اجرای طرح فاکتور الکترونیکی و تشکیل قرارگاه نظارت بر بازار میوه اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش اتحادیه، صمت و جهاد کشاورزی استان، فاکتور الکترونیکی در بازار‌های میوه و تره‌بار اجرایی می‌شود و بازار میوه با ارتقای کیفیت، تعدیل قیمت‌ها و حذف واسطه‌ها، مسیر شفافی را در پیش خواهد داشت.

بابایی با اشاره به گزارش جهاد کشاورزی استان درباره قیمت و روند تولید و ذخایر محصولات دامی و کشاورزی عنوان کرد: در مجموع ذخایر استراتژیک استان از دوران پیش از جنگ نیز از وضعیت بهتری برخوردار است.

وی در خصوص مشکلات بازار لاستیک و روغن موتور در استان نیز توضیح داد: بر اساس مصوبات کشوری اخیر، نرخ‌گذاری منطقی و متعارف این تولیدات ابلاغ و کمبود‌های ناشی از عدم اعمال قیمت‌های جدید مرتفع خواهد شد.