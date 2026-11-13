استاندار اردبیل از امضای تفاهم‌نامه همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای عرضه محصولات کشاورزی استان در بورس کالای ایران خبر داد و گفت: دبیرخانه طرح «۱۰ شهر، ۱۰ محصول» در استان تشکیل می‌شود و حداکثر تا دو ماه آینده، محصولات قابل عرضه شناسایی و زیرساخت‌های لازم فراهم خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، استاندار اردبیل از امضای تفاهم‌نامه همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای عرضه محصولات استان در بورس کالای ایران خبر داد و گفت: دبیرخانه این طرح در استان تشکیل می‌شود و حداکثر تا دو ماه آینده، محصولات قابل عرضه شناسایی و زیرساخت‌های لازم فراهم خواهد شد.

حذف واسطه‌ها، تقویت زنجیره تولید، حمایت از کشاورزان و تأمین مالی بخش کشاورزی، از اهداف این طرح عنوان شده است. توسعه ابزار‌هایی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی و فاکتورینگ و استفاده از اوراق سلف شیر برای پشتیبانی از دامداری‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

استان اردبیل با تولید سالانه چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تن محصول کشاورزی، سهمی چهاردرصدی در تولیدات کشاورزی کشور دارد؛ ظرفیتی که با ورود به بورس کالا می‌تواند به بازاریابی شفاف‌تر و بهره‌مندی بیشتر تولیدکنندگان از ارزش واقعی محصولات منجر شود.