مراسم عزاداری شب شام غریبان شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در زینبیه و به میزبانی رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امشب (جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵) پس از اقامۀ نماز مغرب و عشاء در جوار محل عروج ملکوتی آقای شهید ایران، با اقامه نماز و ذکر مصائب اهل بیت علیهم‌السلام آغاز شد.

این مراسم که از سوی حضرت آیت‌الله سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در جوار محل عروج ملکوتی آقای شهید ایران برگزار می‌شود، با اقامۀ نماز مغرب و عشاء آغاز شده است و تا پیش از ساعت برگزاری تجمعات شبانه امت مبعوث برقرار می‌باشد.