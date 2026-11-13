به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، ماشاءالله تابع جماعت، معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو در برنامه صف اول شبکه خبر در تاریخ ۲۲ آبان درخصوص آخرین شرایط تامین برق کشور، گفت: ظرفیت نامی تولید برق کشور با ده درصد افزایش در دو سال گذشته، به ۱۰۳ هزار مگاوات رسیده است.

تابع جماعت با بیان اینکه نیمی از این افزایش ظرفیت در حوزه تجدید‌پذیر ها اتفاق افتاده است، افزود: ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر از ابتدای دولت چهاردهم، ۸ برابر شده و هر هفته نیز ۱۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور افزوده می‌شود.

معاون وزیر نیرو در خصوص حوزه آب نیز گفت: از ابتدای دولت چهاردهم، ۱۶ سد در کشور افتتاح و آبگیری، ۵۰ هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی آب اندازی و بیش از ۵ هزار روستا با جمعیتی بالغ بر ۲.۵ میلیون نفر آبرسانی شده، همچنین ۲۵ طرح تصفیه خانه و ۷۳ طرح تنش زدایی نیز اجرایی شده است.

انعقاد هزار قرارداد به ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان با دانشگاه

تابع جماعت با بیان اینکه واگذاری مسئله به دانشگاه‌ها حلقه مفقوده حل مسئله در حوزه صنعت است، گفت: درحال حاضر برای حل ۱۷ مسئله وزارت نیرو در حوزه‌هایی مثل اقتصاد، دیپلماسی آب و برق، تحول دیجیتال و ... با ۱۵ دانشگاه برتر تفاهم نامه‌هایی منعقد شده تا این مسائل در زمان مشخص به نتیجه برسند.

او در خصوص حمایت‌هایی که از شرکت‌های دانش بنیان برای حل مسائل وزارت نیرو می‌شود، گفت: تا کنون قرارداد‌هایی با هزار دانشگاه به ارزش دوازده همت بسته شده تا این شرکت‌ها مسائل اصلی صنعت آب و برق را حل کنند، علاوه بر این واگذاری حل مسئله به دانشگاه و شرکت‌های دانش بنیان کمک می‌کند تا زیست بوم آن‌ها گسترش پیدا کند.

تابع جماعت تاکید کرد: مهم‌ترین کاری که باید انجام شود، ایجاد بازار برای شرکت‌های دانش بنیان است.

معاون فناوری و تحقیقات وزارت نیرو همچنین افزود: ایجاد پارک فناوری و صندوق نیرو، انعقاد قرارداد با صندوق شکوفایی و نوآوری نیز از جمله اقداماتی است که تا کنون برای حمایت از دانشگاه‌ها انجام شده است.

معاون وزیر نیرو همچنین در خصوص افزایش ضریب فناوری در صنعت آب و برق کشور گفت: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی می‌تواند در حوزه فناوری صنعت به وزارت نیرو کمک کند، همچنین در فناوری اطلاعات نیز تحول دیجیتال، گسترش هوش مصنوعی در تولید و مدیریت مصرف آب و برق، گسترش فناوری اطلاعات مکان محور در دستور کار است و تا کنون نیز در برخی از این حوزه ها، طرح‌های بسیاری به بهره برداری رسیده است.

او افزود: ساخت رصدخانه آب و برق نیز در دستور کار وزارت نیرو است تا این صنعت به صورت کامل در این رصدخانه پایش شود.

تابع جماعت در ادامه به سه حوزه جذب، نگه داشت و توانمندسازی نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: جذب نیرو هم از طریق آزمون‌های تخصصی و هم از طریق جذب نخبگان انجام می‌شود، در حوزه نگه داشت هم به حمایت دولت برای تامین حقوق و مزایای کافی برای نیروی انسانی نیاز است و همچنین تلاش می‌شود با اجرای انواع آموزش‌های توانمندسازی، دانش و مهارت نیروی انسانی به روز باشد.

او افزود: درحال حاضر کمتر از ۶۰ درصد شبکه بر کشور، هوشمند است که برنامه داریم تا پایان دولت نظام شبکه برق کشور و خدمت رسانی به مردم هوشمند شود.