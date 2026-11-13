اجرای طرحهای آبخیزداری برای تقویت منابع آبی در شهرستان محلات
مهار ۲۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب روانآب در محلات؛ ۱۵ هزار سازه آبگیر در خدمت احیای سفرههای زیرزمینی
سازههایی که با ظرفیت مهار ۲۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب روانآب، علاوه بر کاهش خطر سیلاب، به تغذیه سفرههای آب زیرزمینی و احیای پوشش گیاهی منطقه کمک میکنند.
۱۵ هزار سازه آبگیر هلالی در حوزه آبخیز گلچشمه محلات، با ظرفیت مهار ۲۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب روانآب، پس از بارشهای اخیر بهطور کامل آبگیری شدند.
این سازهها با جمعآوری و نگهداری آب باران و فراهم کردن فرصت نفوذ تدریجی آن به زمین، نقش مؤثری در کاهش روانآبهای سطحی، کنترل فرسایش خاک و تغذیه سفرههای آب زیرزمینی دارند.
بهبود پوشش گیاهی، حفظ رطوبت خاک و کمک به پایداری اکوسیستمهای طبیعی از دیگر مزایای اجرای این طرحهای آبخیزداری است.
اجرای چنین طرحهایی در مناطق مستعد کمآبی، گامی مؤثر برای مدیریت منابع آب، مقابله با آثار خشکسالی و حفاظت از سرمایههای طبیعی برای نسلهای آینده به شمار میرود.