سازه‌هایی که با ظرفیت مهار ۲۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب روان‌آب، علاوه بر کاهش خطر سیلاب، به تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و احیای پوشش گیاهی منطقه کمک می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بارندگی‌های اخیر در شهرستان محلات، کارکرد سازه‌های آبخیزداری را در مهار روان‌آب‌ها و حفظ منابع طبیعی به نمایش گذاشت.

۱۵ هزار سازه آبگیر هلالی در حوزه آبخیز گلچشمه محلات، با ظرفیت مهار ۲۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب روان‌آب، پس از بارش‌های اخیر به‌طور کامل آبگیری شدند.

این سازه‌ها با جمع‌آوری و نگهداری آب باران و فراهم کردن فرصت نفوذ تدریجی آن به زمین، نقش مؤثری در کاهش روان‌آب‌های سطحی، کنترل فرسایش خاک و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی دارند.

بهبود پوشش گیاهی، حفظ رطوبت خاک و کمک به پایداری اکوسیستم‌های طبیعی از دیگر مزایای اجرای این طرح‌های آبخیزداری است.

اجرای چنین طرح‌هایی در مناطق مستعد کم‌آبی، گامی مؤثر برای مدیریت منابع آب، مقابله با آثار خشکسالی و حفاظت از سرمایه‌های طبیعی برای نسل‌های آینده به شمار می‌رود.