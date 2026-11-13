به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ صالح محمدی بابیان اینکه از اول آبان برداشت نارنگی و نارنج از ز ۱۱ هزار و ۴۰۰ هکتار از باغ‌های مرکبات گیلان آغاز شده و از هفته‌های آینده هم برداشت دیگر مرکبات آغاز خواهد شد گفت: پیش بینی می‌شود، باغداران استان، امسال ۲۳۳ هزار تن انواع محصول مرکبات برداشت کنند.

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد از مرکبات استان را انواع پرتقال شامل ارقام محلی، خونی و تامسون تشکیل می‌دهد، افزود: ۵ درصد از مرکبات تولیدی استان نارنگی و ۵ درصد دیگر، مرکباتی از جمله نارنج، لیمو، دارابی، بالنگ و گریپ فروت است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به رتبه پنجم گیلان در تولید مرکبات کشور، گفت: گیلان بیش از ۲۶ هزار تولید کننده مرکبات دارد و شهرستان‌های رودسر، املش و لنگرود عمده شهرستان‌های تولید کننده مرکبات این استان هستند.

صالح محمدی با بیان اینکه برداشت مرکبات در گیلان تا اوایل بهمن ادامه دارد افزود: گیلان ۲ واحد فرآوری مرکبات با ظرفیت ۵۸ هزار تن در شهرستان رودسر دارد که کنسانتره، اسانس و روغن مرکبات تولید می‌کنند.