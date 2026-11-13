شماری از سناتور‌های دموکرات آمریکا اعلام کردند از مهلت یک‌ماهه تأمین بودجه دولت، برای فشار بر دولت ترامپ جهت پایان دادن به جنگ با ایران استفاده خواهند کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مایکل بنت، برنی سندرز، کریس ون هولن و تامی داکورث تأکید کردند با هر بسته بودجه موقتی که بودجه جنگ را متوقف نکند، مخالفت می‌کنند.

تیم کِین، دیگر سناتور دموکرات نیز اعلام کرد در حال تدوین بندی برای مسدود کردن بودجه جنگ است.

هم‌زمان، جمهوری‌خواهان تلاش دارند در هفته‌های پایانی تسلط خود بر کنگره، میلیارد‌ها دلار بودجه دفاعی را به تصویب برسانند.