به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیا، پیکر مطهر یکی از شهدای گمنام دوران دفاع مقدس در بوستان شهدای شیراز به خاک سپرده شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان فارس از برنامه‌ریزی برای تشییع پیکر شش شهید گمنام دیگر در استان خبر داد و افزود: پیکر مطهر سه شهید دیگر در بوستان شهید مطهری، موکب عزیزم حسین در چمران و یک شهید دیگر در مجموعه سپاه فجر استان به خاک سپرده می شوند.

سردار کوشکی افزود: عصر امروز هم پیکر یکی از شهدا در شهر مبارک آباد شهرستان قیروکارزین به خاک سپرده شد و پیکر مطهر 2 شهید گمنام دیگر در شهر حسامی شهرستان سرچان و یک شهید در شهر پاسارگاد به خاک سپرده می‌شوند.

قرار است پیکر های مطهر این شهدا دوم آذر و همزمان با سالروز وفات حضرت ام البنین در استان فارس به خاک سپرده شوند.