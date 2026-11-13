به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،در این مراسم، مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان گفت: این طرح یکی از بزرگترین پروژه‌های در حال اجرای بنیاد مسکن است که با مشارکت شرکت ملی نفت ایران اجرا خواهد شد

محمود اکبری فضلی افزود: با پیگیری‌های نماینده مردم دشت آزادگان و هوزه در مجلس شورای اسلامی، ۲۵۰ میلیارد تومان به این طرح ااختصاص پیدا کرده که ۲۵ درصد آن صرف آموزش و پرورش منطقه خواهد شد و ۱۸۷ میلیارد تومان مابقی هم در این پروژه هزینه می‌شود .

وی ادامه داد: اختصاص مبلغ در شرایط اقتصادی موجود در کشور بسیار حائز اهمیت است که امیدواریم که با کمک تمام مسئولان، مدیران و مردم منطقه، این پروژه به مراحل نهایی برسد

اکبری فضلی در مورد سایر طرح‌های مشترک در دشت آزادگان گفت: یک پروژه دیگر با عنوان پروژه ۱۱۲ هکتاری در دست اجرا داریم که این طرح با همکاری راه و شهرسازی استان خوزستان در حال اجراست که عملیات اجرایی آن از مدت‌ها پیش شروع شده و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی هم بطور مرتب پیگیر روند اجرایی پروژه است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان افزود: پروژه دیگر ما اجرای آسفالت در مناطق بافت ناکارآمد شهری است که در قالب همکاری با شرکت ملی نفت ایران در حال انجام است

وی در ادامه خاطرنشان کرد: طراحی بازار مرکزی شهر سوسنگرد هم توسط همکاران فنی در بنیاد مسکن استان خوزستان در حال طراحی است. با کمک نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، مدیران ارشد شهری و مردم شریف و فهیم دشت آزادگان، شهر سوسنگرد توسط بنیاد مسکن تبدیل به یک کارگاه بزرگ عمرانی شده است.

نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس شورای در آیین آغاز ساخت پروژه مجموعه فرهنگی ورزشی سوسنگرد گفت: این طرح به مناسبت بیست و ششم آبان سالروز آزادسازی سوسنگرد و درراستای اقدامات فرهنگی و رفاهی برای مردم شهرستان شروع شده است

مجید داغری با اشاره به اینکه این ملک متعلق به شهرداری است که با تغییر کاربری در اختیار مردم قرار می‌گیرد، افزود:از همکاری شرکت ملی نفت ایران، بنیاد مسکن استان خوزستان و مدیران و مسئولان شهری بابت اجرای این پروژه قدردانی می‌کنیم.