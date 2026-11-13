نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با اشاره به تشییع پیکر مطهر ۱۰ شهید گمنام در اراک گفت: حضور پرشور مردم در آیین تشییع شهدا، نشان‌دهنده استواری ملت ایران در مسیر مقاومت، ایثار و پاسداری از آرمان‌های انقلاب است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی در خطبه‌های نماز جمعه اراک با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، حضور گسترده مردم در آیین تشییع پیکر مطهر ۱۰ شهید گمنام را جلوه‌ای از وفاداری ملت ایران به آرمان‌های شهدا دانست و گفت: تشییع کبوتران خونین‌بال هشت سال دفاع مقدس در نقاط مختلف کشور، نشان‌دهنده استواری ملت در مسیر مقاومت و ایثار است.

وی با قدردانی از حضور پرشور مردم در این مراسم افزود: شهدا با نثار خون پاک خود، امنیت، استقلال و عزت کشور را تضمین کردند و امروز وظیفه همگان پاسداری از این میراث ارزشمند است.

امام جمعه اراک با اشاره به گذشت سال‌ها از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: مردم همچنان پای آرمان‌های انقلاب و نظام ایستاده‌اند و با وجود توطئه‌های فراوان دشمنان، برای دفاع از کشور و ارزش‌های خود در صحنه حضور دارند.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی در بخش دیگری از سخنانش با گرامیداشت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، آن حضرت را اسوه کامل معرفت، ایثار، مادری و همسری دانست و گفت: سیره و سبک زندگی حضرت زهرا (س) الگویی ارزشمند برای همه بشریت و چراغ راه زندگی فردی و اجتماعی است.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت صیانت از نهاد خانواده افزود: استحکام بنیان خانواده و تقویت پیوند‌های عاطفی و اخلاقی میان اعضای آن، جامعه را در برابر آسیب‌ها و تهدید‌های ناشی از فضای مجازی مصون‌تر می‌کند و زمینه پرورش نسلی آگاه، مسئولیت‌پذیر و متعهد را فراهم می‌سازد.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی در ادامه با اشاره به اهمیت کتاب و کتابخوانی، ترویج فرهنگ مطالعه را از ضرورت‌های رشد علمی و فرهنگی جامعه برشمرد و ابراز امیدواری کرد: با راه‌اندازی کتابخانه بزرگ اراک در جوار مصلای این شهر، زمینه دسترسی بیشتر مردم به منابع علمی و فرهنگی فراهم و سرانه مطالعه در استان افزایش یابد.