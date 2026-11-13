تیم ملی مینی‌گلف ایران با درخشش ورزشکاران استان اردبیل، عنوان قهرمانی آسیا را از آن خود کرد و نام این استان را در صدر جدول رقابت‌های بین‌المللی ثبت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، در جریان مسابقات المپیاد مینی‌گلف آسیا در کشور تایلند، ورزشکاران استان اردبیل با نمایش خیره‌کننده خود، مدال طلای قهرمانی را برای جمهوری اسلامی ایران به ارمغان آوردند.

این تیم که با حضور چهره‌های مطرحی همچون طه و ساعد مولایی کرندق، محمدصدرا و سهیل کابلی، دانیال طاهری‌فرد و مدیریت فنی مهرداد کابلی تشکیل شده بود، توانست با تکیه بر تمرینات سنگین در زمین دهکده سنگی اردبیل، بر رقبای آسیایی خود غلبه کند.

نخست، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل با تبریک این افتخار بزرگ، این موفقیت را نشانه‌ای از پتانسیل بالای ورزشکاران اردبیلی در میادین بین‌المللی دانست و بر حمایت‌های مستمر از هیات‌های ورزشی تأکید کرد.

این درخشش، بار دیگر جایگاه استان اردبیل را به عنوان قطب پرورش استعدادهای ورزشی در شمال‌غرب کشور تثبیت کرد.