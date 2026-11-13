بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا اواسط هفته آینده در سطح استان اصفهان آسمانی صاف تا قسمتی ابری، گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا اواسط هفته آینده در سطح استان اصفهان آسمانی صاف تا قسمتی ابری، گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

به گفته علی‌عسکریان، خور و بیابانک با بیشینه دمای ۲۳ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین‌میاندشت با کمینه دمای سه درجه سلسیوس زیر صفر به‌ترتیب گرم‌ترین و سردترین مناطق استان خواهند بود.

وی ادامه داد: طی این مدت در بیشتر مناطق غبار صبحگاهی و در مناطق مرکزی افزایش پتانسیل آلاینده‌های جوی دور از انتظار نیست.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه در هفته آینده روند افزایش نسبی دما انتظار می‌رود، اضافه کرد: دما امشب هم ۲ تا ۳ درجه افزایش دارد.

به گفته علی‌عسکریان، خور و بیابانک با بیشینه دمای ۲۳ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین‌میاندشت با کمینه دمای سه درجه سلسیوس زیر صفر به‌ترتیب گرم‌ترین و سردترین مناطق استان خواهند بود.

وی اضافه کرد: دمای شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۰ درجه و در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا به سه درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.