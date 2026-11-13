رئیس اداره آموزش و پرورش کیش، گفت: حضور در مراسم تشییع شهدا، فرصتی معنوی برای تجدید میثاق با آرمان‌های والای ایثار و مقاومت و انتقال فرهنگ ارزشمند شهادت به نسل آینده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، عباس رجائی فرد، با اشاره به میزبانی کیش از پیکر مطهر یک شهید گمنام، از فرهنگیان، مدیران مدارس، معلمان، کارکنان و دانش‌آموزان برای حضور باشکوه در آیین تشییع شهید گمنام دعوت کرد.

او با اشاره به جایگاه والای شهدا در پاسداری از عزت و استقلال میهن افزود: حضور در آیین تشییع شهدا، فرصتی معنوی برای تجدید میثاق با آرمان‌های والای ایثار و مقاومت و انتقال فرهنگ ارزشمند شهادت به نسل آینده است.

رئیس اداره آموزش و پرورش کیش، از خانواده بزرگ آموزش و پرورش کیش خواست با حضوری پرشور و معنادار، ارادت و وفاداری خود را به مقام شامخ شهیدان به نمایش بگذارند.

براساس اعلام روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، مراسم وداع با پیکر مطهر شهید گمنام، جمعه ۲۲ آبان از ساعت ۲۱ در میدان ساحل کیش برگزار می‌شود.

مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید گمنام نیز شنبه ۲۳ آبان، ساعت ۱۴ از میدان غدیر به سمت مسجد خاتم الانبیاء (ص) با حضور قشر‌های مختلف مردم برگزار می‌شود.