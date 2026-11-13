تیم سپک‌تاکرای شهرستان مراغه به نمایندگی از آذربایجان شرقی، با کسب عنوان قهرمانی در ۲ بخش چهارنفره و سه‌نفره رقابت‌های سپک‌تاکرای کشور، افتخاری دیگر برای ورزش استان رقم زد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، رئیس اداره ورزش و جوانان مراغه اظهار کرد: مسابقات قهرمانی سپک‌تاکرای زیر ۱۹ سال کشور از ۲۰ تا ۲۲ آبان‌ماه به میزبانی شهرستان رامسر در استان مازندران برگزار شد و تیم مراغه که به نمایندگی از آذربایجان شرقی در این رقابت‌ها حضور یافته بود، توانست در هر دو بخش کواد و رگو عنوان قهرمانی کشور را به دست آورد.

منصور حضرتیان افزود: بابک جعفرزاده، ساسان ملک‌نژاد، عرفان جهان‌شاهی، امیررضا صدرشکوهی، طا‌ها پورخلیل و شایان صادق‌پور بازیکنان تیم اعزامی مراغه به نمایندگی از استان در این رقابت‌ها بودند.

رئیس اداره ورزش و جوانان مراغه همچنین از حضور میلاد رادفامیان، دیگر ورزشکار مراغه‌ای، در این مسابقات به عنوان داور خبر داد.

حضرتیان با اشاره به ظرفیت و استعداد ورزشکاران مراغه در رشته‌های مختلف ورزشی، این موفقیت را دستاوردی ارزشمند برای ورزش شهرستان دانست.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی این شهرستان، مراغه را از قطب‌های ورزش سپک‌تاکرا در کشور عنوان کرد.