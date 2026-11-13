به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ عباس عابدی افزود: ساعت ۱۳:۳۵ امروز جمعه ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵، این حادثه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس ۱۱۵ گزارش شد.

وی گفت:دو واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل حادثه اعزام شدند و پس از ارزیابی وضعیت مصدومان و انجام اقدامات درمانی اولیه، خدمات امدادی لازم را ارائه کردند.

سخنگوی اورژانس استان اصفهان، افزود: در این حادثه هفت نفر شامل چهار زن، دو مرد و یک کودک مصدوم شدند که برای ادامه درمان به بیمارستان‌های الزهرا (س) و فارابی اصفهان منتقل شدند.