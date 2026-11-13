به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، استاد حاج حسین ملائی علمداری از چهره‌های شناخته شده فرهنگی آذربایجان و شهرستان جلفا بود که سال‌ها در عرصه شعر و نویسندگی فعالیت داشت و آثار و تلاش‌های ارزشمند او در حوزه فرهنگ و ادبیات، نام و یادش را در میان اهالی فرهنگ و ادب ماندگار خواهد کرد.

استاد حاج حسین ملائی علمداری، عارف، شاعر و نویسنده متخلص به «ناهی»، در سال ۱۳۱۱ در شهرستان جلفا متولد شد. به نظم کشیدن قرآن مجید و نهج‌البلاغه با رویکرد تفسیری از آثار شاخص اوست. کتاب‌های «مجملات»، «برداشت ما از دنیا» و «مشت انقلاب» نیز از دیگر آثار این چهره ادبی و عرفانی به شمار می‌رود.