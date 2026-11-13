به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ جانشین سپاه سیدالشهدا (ع) جزیره هرمز گفت: این دانشجویان در قالب اردوی راهیان پیشرفت و اقتدار از استان‌های اصفهان، فارس، کرمان و تهران، دانشجویان دانشگاه‌های باهنر و علوم پزشکی تهران به جزیره هرمز سفر کردند.

سرهنگ پاسدار صادق زعیمی افزود: بازدید از یادمان‌های دفاع مقدس و گلزار شهدا، قلعه پرتغالی‌ها و تشکیل زنجیره انسانی اقتدار از برنامه‌های این کاروان بود.

وی گفت: هدف از اعزام این کاروان، نهادینه‌کردن فرهنگ جهاد و شهادت و آشنایی نسل امروز با ایثارگری رزمندگان در دوران دفاع مقدس است.

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جانشین سپاه سیدالشهدا (ع) جزیره هرمز گفت: جزیره هرمز در هشت سال دفاع مقدس ۳۸ شهید و در نبرد هرمز چهار شهید تقدیم نظام اسلامی کرده است.