کاهش دمای هوا در روز‌های اخیر، روند مصرف گاز در بخش خانگی را افزایشی کرده و مدیریت مصرف این انرژی را به یکی از ضرورت‌های فصل سرد تبدیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، با آغاز سرمای زودهنگام پاییز و افزایش تدریجی مصرف گاز، ضرورت صرفه‌جویی و استفاده بهینه از این انرژی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

با توجه به احتمال تداوم سرمای هوا در هفته‌های پیش رو، رعایت الگوی مصرف بهینه می‌تواند به پایداری شبکه گازرسانی و تأمین انرژی مورد نیاز همه مشترکان کمک کند.

صرفه‌جویی در مصرف گاز، اقدامی ساده، اما مؤثر برای عبور از روز‌های سرد زمستان و جلوگیری از بروز محدودیت در تأمین انرژی است.