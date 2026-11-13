بارش‌های اخیر، جانی دوباره به رودخانه فصلی خلیفان در مهاباد بخشید؛ رودخانه‌ای که پس از شش ماه بی‌آبی، بار دیگر جاری شده و امید را به دل کشاورزان منطقه بازگردانده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، جریان آب در رودخانه فصلی خلیفان پس از حدود شش ماه بی‌آبی و در پی بارش‌های اخیر بار دیگر جان گرفته و جلوه‌ای تازه به طبیعت منطقه بخشیده است.

پرآب شدن این رودخانه علاوه بر ایجاد طراوت و شادابی در منطقه، امید کشاورزان روستا‌های پایین‌دست را به تأمین آب مورد نیاز اراضی کشاورزی و داشتن سالی پربار افزایش داده است.

رودخانه خلیفان در مسیر خود صد‌ها هکتار از اراضی کشاورزی روستا‌های پایین‌دست را آبیاری می‌کند و از منابع مهم تأمین آب بخش کشاورزی منطقه به شمار می‌رود.

این رودخانه از ارتفاعات زمزیران سرچشمه می‌گیرد و پس از طی مسیری طولانی و عبور از شهرستان‌های بوکان و میاندوآب، به دریاچه ارومیه می‌ریزد.