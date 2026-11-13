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پویش ملی «برای مادرم زهرا سلاماللهعلیها» فرصتی برای گسترش فرهنگ فاطمی، ترویج معارف حضرت زهرا (سلام الله علیها) و تبدیل ارادت به بانوی دو عالم به اقدامات فرهنگی، مذهبی و اجتماعی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، از مدیران و مسئولان ادارات، سازمانها، دستگاههای اجرایی، اصناف، مؤسسات، مجموعههای فرهنگی، هیئتهای مذهبی و تشکلهای مردمی دعوت میشود با پیوستن به این پویش، زمینه مشارکت کارکنان، اعضا و مخاطبان خود را فراهم کنند.
زمینههای مشارکت در پویش:
🔹 خدمت و انجام کارهای نیک به نیت حضرت فاطمه زهرا (س).
🔹 ترویج و معرفی معارف و سیره فاطمی.
🔹 برگزاری محافل روضه و برنامههای مذهبی.
🔹 قرائت سوره کوثر، زیارتنامه و حدیث شریف کساء.
🔹 حضور در تجمعات و تقدیر از جان فدایان
انتظار میرود هر مجموعه متناسب با ظرفیت و امکانات خود، علاوه بر اطلاعرسانی و دعوت عمومی، حداقل یک برنامه فرهنگی یا اجرایی در راستای اهداف این پویش تعریف و اجرا کند.
همچنین برای شرکتکنندگان، هدایای ارزشمندی از جمله کمکهزینه سفرهای زیارتی در نظر گرفته شده است.
روش پیوستن به پویش: ارسال عدد ۲به سامانه ۳۰۰۰۱۱۲۲
شرکت در پویش از طریق https://amfm.porsline.ir/s/madaram-zahra