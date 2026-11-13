سینمای ایران امسال با دو فیلم در جشنواره بین‌المللی فیلم اوراسیا موسوم به پروانه برلیان، حضور داشت که در پایان جایزه بهترین فیلمنامه به فیلم دختر پری خانم از ایران رسید.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از مسکو، مراسم اختتامیه دومین جشنواره بین‌المللی فیلم اوراسیا امسال در حالی برگزار شد که جایزه ۲۵۰ هزار دلاری پروانه برلیان در بخش بهترین فیلمنامه به «علیرضا معتمدی» نویسنده و کارگردان فیلم «دختر پری خانم» رسید، در دومین دوره این جشنواره بین‌المللی، ۴۱ فیلم از ۱۹ کشور رقابت کردند و برندگان در ۱۲ بخش معرفی شدند.

معتمدی کارگردان ایرانی پس از دریافت پروانه برلیان در جمع فعالان صنعت سینما از منطقه اوراسیا و برخی دیگر از کشور‌های مستقل جهان گفت: من افتخار می‌کنم که یکی از مردم ایران هستم که در سخت‌ترین شرایط در کنار یکدیگر و در کنار کشورمان ایستاده‌ایم.

جایزه معتمدی را مارگاریتا سیمونیان از مدیران مجموعه رسانه‌ای «روسیه امروز» اهدا کرد، آیین اختتامیه دوره جشنواره بین‌المللی فیلم اوراسیا شامگاه پنجشنبه در حالی با حضور سفیر و رایزن فرهنگی سفارت کشورمان در روسیه برگزار شد که سینمای ایران با دو فیلم در میان نامزد‌های این رویداد حضور داشت.

«دختر پری خانم» به کارگردانی معتمدی و «وعده ناهار» به کارگردانی مجید مجیدی دو فیلم ایرانی راه‌یافته به بخش رقابتی این جشنواره بودند.

در این میان، کیوان مقدم طراح صحنه فیلم «دختر پری‌خانم» نیز در جمع سه نامزد برتر نهایی این بخش معرفی شد.

معتمدی کارگردان ایرانی پس از دریافت پروانه برلیان این جشنواره گفت: این فیلم، داستان رابطه یک پسر میانسال با مادرش در کما است که سعی می‌کند از مادرش مراقبت کند به امید روزی که مادرش از کما خارج می‌شود.

کارگردان «دختر پری‌خانم» اظهار داشت: ما تصمیم داریم این فیلم را در چند ماه آینده حوالی عید نوروز اکران کنیم و امیدواریم که اکران خوبی داشته باشد و مردم آن را ببینند.

سفیر ایران در روسیه نیز در جمع خبرنگاران گفت: جشنواره بین‌المللی فیلم اوراسیا جشنواره خیلی مهمی است به این علت که دست‌اندرکاران اکثر جشنواره‌های بین‌المللی، کشور‌های غربی بودند و هستند و هنوز هم تلاش دارند که فیلم‌ها را سیاسی گزینش و انتخاب کنند.

کاظم جلالی افزود: نگاه و رویکرد جشنواره بین‌المللی فیلم اوراسیا که امسال برای دومین سال پیاپی برگزار می‌شود، رویکرد سیاسی نیست و با توجه به حضور کشور‌های اوراسیا و دیگر کشور‌ها می‌توان گفت جشنواره‌ای از کشور‌های مستقل دنیا و جنوب جهانی است.

وی اظهار داشت: از اینکه سینمای ایران در این جشنواره بین‌المللی هم پارسال درخشید و هم امسال بسیار خوشحال هستیم.

آیین اعطای جوایز برگزیدگان با پخش پیام تصویری ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه آغاز شد و جایزه بهترین فیلم این جشنواره به ارزش یک میلیون دلار به فیلم «آگوست» به کارگردانی نیکیتا ویسوتسکی و ایلیا لبدوف رسید.

پارسال «جایزه ویژه» نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم اوراسیا به خاطر سهم ارزنده در سینمای جهان به مجید مجیدی فیلمساز برجسته کشورمان رسیده بود.