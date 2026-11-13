به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، جمعی از افغانستانی‌های مقیم شیراز بر اساس سنتی دیرینه هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با حضور در حرم مطهر شاهچراغ (ع) در سوگ بانوی دو عالم عزاداری کردند.

عصر امروز جمعی از افغانستانی‌های مقیم شیراز بر اساس سنتی دیرینه، در حرم مطهر شاهچراغ (ع) گرد هم آمدند و در سوگ بانوی دو عالم عزاداری پرداختند.

این مراسم که هر سال در بعد از ظهر سالروز شهادت حضرت زهرا (س) برگزار می‌شود، امسال هم با حضور پرشور افغانستانی‌های مقیم شیراز در صحن و سرای حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام برپا شد.

عزاداران افغانستانی‌ با برپایی دسته‌های سینه‌زنی و نوحه‌خوانی، ارادت و پیوند عمیق خود با خاندان عصمت و طهارت (ع) را به نمایش گذاشتند.

این آیین ریشه در رسم کهن مهاجران افغانستانی دارد و فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های حضرت زهرا (س) و انتقال فرهنگ فاطمی به نسل‌های جوان‌تر فراهم می‌کند.