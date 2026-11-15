بیش از ۱۷ میلیارد تومان کمک‌ درمانی هلال احمر استان به بیماران نیازمند اختصاص یافته است.



مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر لرستان با اشاره به عملکرد هلال‌احمر لرستان در حوزه ی جذب کمک‌های درمانی افزود: جمعیت هلال احمر استان در زمینه جذب کمک‌های خیرخواهانه و حمایت‌های مردمی، رتبه نخست کشور را به دست آورده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ غلامرضا علی‌محمدی گفت: در شش‌ماهه ی نخست امسال



وی با اشاره به تأمین دارو‌های مورد نیاز بیماران در استان بیان کرد: هم اکنون ثبت و تحویل دارو‌های تک‌نسخه‌ای در استان روند دسترسی بیماران به دارو‌های مورد نیاز را تسهیل کرده و مشکلات و دغدغه‌های آنان برای تأمین دارو کاهش یافته است.

علی‌محمدی افزود: با استفاده از اعتبارات اختصاص‌یافته، بیش از یک هزار نفر از افراد نیازمند در استان از خدمات درمانی بهره‌مند شدند و بخشی از هزینه‌های درمانی آنان تأمین و پرداخت شد.





