اختصاص بیش از ۱۷ میلیارد تومان کمکدرمانی به بیماران نیازمند در لرستان
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر لرستان از اختصاص بیش از ۱۷ میلیارد تومان کمکدرمانی به بیماران نیازمند در ششماهه نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛ غلامرضا علیمحمدی گفت: در ششماهه ی نخست امسال بیش از ۱۷ میلیارد تومان کمک درمانی هلال احمر استان به بیماران نیازمند اختصاص یافته است.
مدیر عامل جمعیت هلالاحمر لرستان با اشاره به عملکرد هلالاحمر لرستان در حوزه ی جذب کمکهای درمانی افزود: جمعیت هلال احمر استان در زمینه جذب کمکهای خیرخواهانه و حمایتهای مردمی، رتبه نخست کشور را به دست آورده است.
وی با اشاره به تأمین داروهای مورد نیاز بیماران در استان بیان کرد: هم اکنون ثبت و تحویل داروهای تکنسخهای در استان روند دسترسی بیماران به داروهای مورد نیاز را تسهیل کرده و مشکلات و دغدغههای آنان برای تأمین دارو کاهش یافته است.
علیمحمدی افزود: با استفاده از اعتبارات اختصاصیافته، بیش از یک هزار نفر از افراد نیازمند در استان از خدمات درمانی بهرهمند شدند و بخشی از هزینههای درمانی آنان تأمین و پرداخت شد.