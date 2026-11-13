

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تمرینات تیم ملی فوتبال ساحلی ایران جمعه در دو نوبت صبح و عصر در مرکز ملی فوتبال برگزار شد.

ملی‌پوشان در ادامه برنامه‌های آماده‌سازی خود برای حضور در رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال ساحلی آسیا، تمرینات تاکتیکی و فنی را زیر نظر کادر فنی پیگیری کردند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، اردوی آماده‌سازی تیم ملی شنبه به پایان می‌رسد و کاروان فوتبال ساحلی ایران یکشنبه شب تهران را به مقصد تایلند ترک خواهد کرد تا برای حضور در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ آماده شود. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در این رقابت‌ها در گروه B با تیم‌های افغانستان، لبنان و ویتنام هم گروه است.