آیین‌های ویژه ایام فاطمیه و مراسم سوگواری سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا ، با حضور ارادتمندان به خاندان عصمت و طهارت (ع) در مساجد، مراکز و اماکن اسلامی در انگلیس برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از لندن، در مرکز اسلامی انگلیس و مجمع اسلامی جهانی در لندن، دلدادگان خاندان عصمت و طهارت (ع) و ارادتمندان به حضرت صدیقه طاهره (س) از ملیت‌های مختلف به همراه ایرانیان مقیم انگلیس، گرد هم آمدند و سخنرانان و مرثیه سرایان به زبان‌های انگلیسی، فارسی و عربی به توصیف شآن و شخصیت بانوی بزرگ اسلام پرداختند و با گرامیداشت مقام والای گوهر تابناک نبوی در سوگ بزرگ بانوی اسلام دست ادب بر سر سینه زدند و به یاد مظلومیت دخت گرامی نبی مکرم اسلام اشک ماتم ریختند.

آیین‌های ویژه ایام فاطمیه علاوه بر چندین نقطه لندن در شهر‌های بیرمنگهام، منچستر، لیورپول، کاردیف، گلاسکو و نیوکاسل با حضور دلدادگان به مکتب نورانی ائمه اطهار (ع) برگزار شد.