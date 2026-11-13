عاشقان خاندان عصمت و طهارت امروز و هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در موکب عاشقان ثارالله شیراز با پخت و توزیع ۷ هزار پرس غذای نذری از عزاداران بانوی دو عالم پذیرایی کردند.

سفره‌ای به وسعت ارادت ؛ خدمت عاشقانه به عزاداران فاطمی در شیراز

سفره‌ای به وسعت ارادت ؛ خدمت عاشقانه به عزاداران فاطمی در شیراز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، عاشقان خاندان عصمت و طهارت امروز و هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در موکب عاشقان ثارالله شیراز با پخت و توزیع ۷ هزار پرس غذای نذری از عزاداران بانوی دو عالم پذیرایی کردند.

عشق و ارادت به اهل‌بیت (ع) بار دیگر بهانه‌ای شد تا مردم و خادمان موکب‌ها، با نیت‌های مختلف در مسیر خدمت به عزاداران فاطمی قدم بردارند.

موکب عاشقان ثارالله شیراز علاوه بر پخت و توزیع غذای نذری در روز شهادت حضرت زهرا (س)، ۲۰ شب است که در میدان نمازی شیراز با برپایی موکب، به مردم خدمت‌رسانی می‌کند.

خادمان این موکب با حضور مستمر در این ایام، رسم میزبانی و همدلی را به‌جا آورده و تلاش کرده‌اند سهمی در خدمت به مردم و عزاداران داشته باشند.