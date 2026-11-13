روابط عمومی شرکت مهندسی آب و برق کیش، اعلام کرد: براساس برنامه خاموشی از ۲۳ تا ۲۷ آبان، برق بخش‌هایی از کیش در راستای اجرای برنامه تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه شبکه توزیع، قطع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی شرکت مهندسی آب و برق کیش، اعلام کرد: برنامه خاموشی با هدف کاهش حوادث و خاموشی‌های ناخواسته و ارتقای پایداری شبکه برق، از شنبه ۲۳ تا چهارشنبه ۲۷ آبان اجرا می‌شود.

بر اساس برنامه، روز شنبه ۲۳ آبان، از ساعت ۱۳ تا ۱۶، فاز ۳ صنعتی، شرکت‌های پروسرو و مدیفارم و شرکت‌های واقع در خیابان دانش با خاموشی برق مواجه خواهند شد.

یکشنبه ۲۴ آبان، از ساعت ۹ تا ۱۲، مجتمع‌های مسکونی دامون، شرکت هواپیمایی کیش و محدوده دیدنی‌های جدید منطقه دامون مشمول خاموشی خواهند بود.

دوشنبه ۲۵ آبان، از ساعت ۱۴ تا ۱۷، ادارات و شرکت‌های واقع در بلوار اندیشه، ساختمان اداری بساک، معاونت حفاظت فیزیکی و فنی، اداره کل حراست سازمان منطقه آزاد کیش، اداره دامپزشکی، بیمه آسیا، رستوران و مسجد حضرت امیر، رستوران قصر سفید و کلوپ‌های دریایی با قطعی برق روبه‌رو می‌شوند.

سه‌شنبه ۲۶ آبان، از ساعت ۱۳ تا ۱۶، بازار بهکیش، ساختمان ایران و اروپا، بانک‌های ملی، صادرات، رفاه کارگران و مسکن، اداره تأمین اجتماعی و برج اداری درسا در محدوده خاموشی قرار دارند.

چهارشنبه ۲۷ آبان، از ساعت ۱۳ تا ۱۶، برق محدوده مسجد حضرت زینب، هایپر پاندا، بیمارستان ایرانیان، کلانتری ۱۱ و اداره پست مرکزی قطع خواهد شد.

شرکت مهندسی آب و برق کیش از مشترکان درخواست کرد با توجه به اجرای عملیات تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه شبکه، با همراهی با نیرو‌های عملیاتی و بهره‌برداری شرکت، تمهیدات لازم را برای مدیریت فعالیت‌های خود در ساعات خاموشی پیش‌بینی کنند.