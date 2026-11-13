به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، کردستان غرق در سوگ و ماتم بانوی دو عالم، از خیابان‌های عزادار سریش‌آباد تا محافل فاطمی سقز، قروه و بیجار، مردم با عشق و ارادت در سوگ حضرت زهرا (س) به میدان آمدند.

در سریش‌آباد ۱۲ هزار پرس سمنوی نذری با همت هیئت قاسم‌ابن‌الحسن (ع) و همراهی بیش از ۱۰۰ خادم مردمی پخته و میان عزاداران توزیع شد.

بیجار نیز میزبان شب شعر فاطمی بودمحفلی برای روایت مظلومیت و فضائل بانوی بزرگ اسلام.

اینجا کردستانه جایی که عشق به حضرت زهرا (س)، در اشک عزاداران و نذر خادمان جلوه می‌کند ارادتی ریشه‌دار که نسل به نسل زنده و ماندگار مانده است.