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همزمان با سالروز وفات حضرت فاطمه زهرا (س) مردم شهرهای مختلف کردستان با برپایی آیینهای عزاداری ارادت خود را به بانوی دو عالم ابراز کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، کردستان غرق در سوگ و ماتم بانوی دو عالم، از خیابانهای عزادار سریشآباد تا محافل فاطمی سقز، قروه و بیجار، مردم با عشق و ارادت در سوگ حضرت زهرا (س) به میدان آمدند.
در سریشآباد ۱۲ هزار پرس سمنوی نذری با همت هیئت قاسمابنالحسن (ع) و همراهی بیش از ۱۰۰ خادم مردمی پخته و میان عزاداران توزیع شد.
بیجار نیز میزبان شب شعر فاطمی بودمحفلی برای روایت مظلومیت و فضائل بانوی بزرگ اسلام.
اینجا کردستانه جایی که عشق به حضرت زهرا (س)، در اشک عزاداران و نذر خادمان جلوه میکند ارادتی ریشهدار که نسل به نسل زنده و ماندگار مانده است.