به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، جلیل مختار نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: باتوجه به سابقه تاریخی شهرستان آبادان و فرهنگ غنی و بالای مردم در مهمان نوازی و البته بازار‌های موجود در منطقه می‌توان این شهرستان را به قطب نمونه گردشگری در کشور تبدیل کنیم.

شهردار آبادان نیز گفت: تمام امکانات موجود در این سازمان را به کار خواهیم گرفت تا با بهسازی و زیباسازی چهره شهر، فضایی جذاب و جدید را ابتدا در اختیار همشهریان خود قرار دهیم و هم بتوانیم از این بابت فرصت اقتصادی در موضوع گردشگری را توسعه دهیم.

در این نشست محمد جوروند مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با اشاره به ظرفیت بالای شهرستان آبادان در بخش گردشگری و جاذبه‌های تاریخی از تلاش برای معرفی بیشتر و بهتر این شهرستان به هم وطنان خبر داد.

جبار سالم‌پور معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند هم به پتانسیل همسایگی با کشور عراق و تقارب فرهنگی با مردم استان بصره اشاره کرد و افزود: باید از این ظرفیت موجود نهایت بهره برداری را کرد تا توانمندی اقتصادی برای مردم این منطقه را به ارمغان بیاوریم.