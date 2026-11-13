به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ تقارن این یادواره‌ها با ایام شهادت‌ام ابیها، حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، یادآور پیوند عمیق فرهنگ ایثار و شهادت با مکتب فاطمی است.

در این یادواره ها، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و قشر‌های مختلف مردم گرد هم آمدند تا بار دیگر بر عهد ناگسستنی خود با آرمان‌های شهیدان تأکید کنند.

مردم در مناطق مختلف استان، نام و خاطره شهدایی را گرامی داشتند که با تأسی از مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام و الگوگیری از سیره حضرت زهرا (س)، راه ایثار و فداکاری را برگزیدند و برای پاسداری از دین، میهن و عزت این سرزمین، جان خود را فدا کردند.

یادواره‌های شهدا، فرصتی برای بازخوانی حماسه‌هایی است که در گذر سال‌ها نه‌تنها از حافظه تاریخی ملت ایران پاک نشده، بلکه به چراغ راه نسل‌های امروز و فردا تبدیل شده است.