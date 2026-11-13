به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این طرح در زمینی به مساحت ۱۷ هزار مترمربع احداث و برای تکمیل، تجهیز و راه اندازی آن بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

در این جمعه بازار خودرو فرصت شغلی برای ۲۰ نفر فراهم شده است و به شهروندان ساکن شهرستان‌های سراب، اردبیل، بستان آباد، نیر، هریس، مشکین شهر، میانه و هشترود خدمات ارائه خواهد شد.

با آغاز به کار این بازار، خدماتی همچون دریافت عوارض شهرداری خودرو، کارشناسی رنگ و مکانیک خودرو، استعلام تعویض پلاک، دفترخانه، افسر بازدید و اخذ خلافی به صورت همزمان ارائه می‌شود.