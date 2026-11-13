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جمعه بازار خودرو در کیلومتر سه جاده سراب– بستان آباد با پارکینگی به ظرفیت پذیرش همزمان ۸۰۰ تا یک هزار دستگاه خودرو آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این طرح در زمینی به مساحت ۱۷ هزار مترمربع احداث و برای تکمیل، تجهیز و راه اندازی آن بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
در این جمعه بازار خودرو فرصت شغلی برای ۲۰ نفر فراهم شده است و به شهروندان ساکن شهرستانهای سراب، اردبیل، بستان آباد، نیر، هریس، مشکین شهر، میانه و هشترود خدمات ارائه خواهد شد.
با آغاز به کار این بازار، خدماتی همچون دریافت عوارض شهرداری خودرو، کارشناسی رنگ و مکانیک خودرو، استعلام تعویض پلاک، دفترخانه، افسر بازدید و اخذ خلافی به صورت همزمان ارائه میشود.