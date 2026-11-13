

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سید ابراهیم تهامی پیشکسوت خوزستانی تیم ملی فوتبال مدتی است دچار بیماری شده است و از بی توجهی مسئولان فوتبال نسبت به وضعیت خودش بار‌ها گلایه کرده است؛ تعدادی از پیشکسوتان و همبازیان سابق سیدابراهیم تهامی در تیم ملی و باشگاه استقلال خوزستان برای بالا بردن روحیه این پیشکسوت فوتبال در قالب دو تیم پیشکسوتان تیم ملی ۹۸ و منتخب استقلال خوزستان در ورزشگاه راه آهن تهران با هم رقابت کردند.

در این دیدار بازیکنانی نظیر سیروس دین محمدی، بهنام سراج، حمید استیلی، وحید هاشمیان، اسماعیل حلالی، سیدجلال حسینی، اکبر یوسفی، محمد نصرتی، محمد نوازی در تیم ۹۸ و ابرهیم تهامی، داریوش یزدی، عبدالله کرمی، عادل کلاه کج، محمد طیبی، ایمان مبعلی و سیاوش بختیاری زاده در تیم استقلال خوزستان حضور داشتند.

در حاشیه این بازی برای ۲ زندانی محکوم به اعدام از خانوده مقتولان رضایت گرفته شد.

این بازی با برتری یک صفر تیم منتخب استقلال خوزستان به پایان رسید.