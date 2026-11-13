شهروندان شیرازی در میدان معلم این شهر، با حضور در کنار موشک‌های ساخت ایران، از اقتدار نظامی کشور تجلیل کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، شهروندان شیرازی در میدان معلم این شهر، با حضور در کنار موشک‌های ساخت ایران، از اقتدار نظامی کشور تجلیل کردند.

مردم در این مراسم با برافراشتن پرچم‌های ایران در کنار این نمادهای دفاعی، یاد و خاطره شهید تهرانی‌مقدم، از پیشگامان حوزه موشکی کشوررا گرامی داشتند.

حاضرین در این اجتماع، با یاد و خاطره شهید تهرانی‌مقدم، از پیشگامان حوزه موشکی ایران، از این توانمندی دفاعی تجلیل کردند.

مردم در کنار این نمادهای اقتدار، عهد بستند تا پای جان در کنار توانمندی‌های دفاعی کشور ایستاده و از این دست دستاورد که نماد عزت و سربلندی ایران است، محافظت کنند.