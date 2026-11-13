مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان سمنان، از مشاهده مجدد «تلما»، یوزپلنگ آسیایی ماده، خبر داد و تأیید کرد که هر چهار توله در سلامت کامل به سر می‌برند.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما سعید یوسف‌پور، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان سمنان، از مشاهده مجدد «تلما»، یوزپلنگ آسیایی ماده، به همراه چهار توله‌اش در محدوده حفاظتگاه مشارکتی «یوزکنام» خبر داد و تأیید کرد که هر چهار توله در سلامت کامل به سر می‌برند.

در روز‌های گذشته، به دنبال مشاهده مکرر یک ماده یوز با سه توله در نواحی نزدیک به قلمرو تلما توسط یوزبانان، محیط‌بانان پارک ملی توران و مردم منطقه، گمانه‌زنی‌هایی درباره ناپدید شدن یا تلف شدن یکی از توله‌های جدید تلما مطرح شده بود.

«احمد عجمی»، مدیر حفاظتگاه مشارکتی یوزکنام، در توضیح این ماجرا گفت: پس از آخرین مشاهده تلما به همراه چهار توله در تاریخ ۲۲ مهرماه، احتمال از دست رفتن یکی از توله‌ها مطرح شد؛ اما خوشبختانه با بررسی بیشتر و استمرار گشت و پایش‌ها، موفق شدیم مجدداً این یوز ماده را به همراه هر چهار توله‌اش سالم و زنده ببینیم.

در همین راستا، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان سمنان نیز خاطرنشان کرد که بررسی‌های کارشناسی، هویت تلما را در آخرین تصاویر ثبت‌شده توسط یوزبانان منطقه تأیید کرده و نشان می‌دهد تمام اعضای این خانواده یوزپلنگ آسیایی در شرایط مطلوبی قرار دارند.