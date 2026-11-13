شرکت آمریکایی مایکروسافت با یک قطعی بزرگ جهانی دست و پنجه نرم می‌کند که باعث شده میلیون‌ها کاربر و کسب‌وکار نتوانند به رایانامه‌ها و سایر برنامه‌های خود از جمله مایکروسافت ۳۶۵، اوت‌لوک و تیمز، دسترسی داشته باشند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از لندن، کاربران در سراسر انگلیس روز جمعه از خواب بیدار شدند و پس از اختلال در آمریکا، آسیا و استرالیا در طول شب متوجه شدند که رایانامه‌ها و سایر سرویس‌های مایکروسافت قفل شده‌اند. مایکروسافت این مشکل را به «بار زیاد» بر زیرساخت‌های خود نسبت داد.

این غول فناوری پس از گزارش نزدیک به ۱۳۰ هزار کاربر مبنی بر مشکلات دسترسی در تلاش برای بازیابی خدمات است.

طبق گزارش وب‌سایت ردیابی قطعی (Downdetector)، این قطعی در سراسر جهان گسترش یافته و سرویس‌های شرکت آمریکایی مایکروسافت را در ۷۴ کشور و منطقه، از جمله انگلیس، تحت تأثیر قرار داده است، رسانه‌ها در انگلیس اعلام کردند مدارس، سازمان سلامت همگانی (NHS)، نیرو‌های پلیس و کسب وکار‌ها همگی تحت تأثیر این مشکل فنی قرار گرفته‌اند که تاکنون بیش از ۱۴ ساعت طول کشیده است.

مایکروسافت در ابتدا اعلام کرد که در حال بررسی گزارش‌ها در قاره آمریکا است، اما بعداً تأیید کرد که این مشکل «اتصال سرویس مایکروسافت ۳۶۵ برای کاربران در هر منطقه‌ای» را تحت تأثیر قرار داده است، مایکروسافت ۳۶۵ سرویس اشتراک مبتنی بر ابر این شرکت است که شامل برنامه‌های محبوبی مانند "اوت‌لوک " و "تیمز " می‌شود.

این شرکت اعلام کرد که به شدت برای کاهش اثرات تلاش کرد، اما تلاش برای رفع مشکل تاکنون نتیجه‌ای نداشته است، این شرکت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما تشخیص داده‌ایم که بخشی از زیرساخت‌ها در چندین منطقه بار زیادی را تجربه می‌کند که احتمالاً در خطا‌های اتصال نقش دارد.» این شرکت آمریکایی می‌گوید به شدت در حال پیگیری تمام مسیر‌ها برای کاهش تأثیریم و ما تمام استقرار‌ها را متوقف کرده‌ایم، ترافیک اضافی را از زیرساخت‌های آسیب دیده منتقل می‌کنیم و سرور‌های آسیب‌دیده را مجدداً راه‌اندازی می‌کنیم تا آن‌ها را به سرویس برگردانیم.

پلیس اسکاتلند تأیید کرد که با اختلال در رایانامه مایکروسافت نیز مواجه شده است، تیم رسانه‌ای آن گفت: "لطفاً توجه داشته باشید که قطع جهانی مایکروسافت امروز به این معنی است که میز خبر قادر به دریافت رایانامه‌های شما نیست و ما نیز قادر به پاسخگویی نیستیم.

به رسانه‌ها توصیه شد که تماس بگیرند یا کانال‌های شبکه‌های اجتماعی این شرکت را زیر نظر داشته باشند.

یکی از معاونان وزیر دفاع انگلیس گفته است «اختلال جهانی در خدمات مایکروسافت، نشان‌دهنده نیاز بریتانیا به افزایش تاب‌آوری (توانایی مقاومت و بازگشت به حالت عادی) است.» لوک پولارد در برنامه "تودی" (Today) در رادیو چهار بی‌بی‌سی گفت که دولت در حال گفت‌و‌گو با این غول فناوری است تا ضمن ارزیابی پیامد‌های اقتصادی، برای بازگرداندن سیستم‌ها به مدار تلاش کند.

به نوشته دیلی تلگراف، آقای پولارد افزود: به نظر من این اتفاق ضرورتِ داشتنِ تاب‌آوریِ بیش‌تر را تقویت می‌کند، ما باید اطمینان حاصل کنیم که سیستم‌های پشتیبان برای ایجاد این تاب‌آوری وجود دارند و من به‌هیچ وجه تحمل اختلال در استفاده از تلفن همراهم را ندارم؛ گمان می‌کنم برای تک‌تک شنوندگان شما هم همین‌طور باشد، مردم انتظار دارند که خدمات همیشه و در هر لحظه به درستی کار کنند، اما ما شاهد اختلالات بیشتری از سوی این شرکت‌های فناوری هستیم بخشی از این مسئله به این دلیل است که ما وابستگی بیشتری به فناوری پیدا کرده‌ایم.

به گفته خوانندگان روزنامه تلگراف، وضعیت پیش‌آمده برای شرکت آمریکایی مایکروسافت «غیرقابل‌بخشایش» است و نشان می‌دهد چرا افراد نباید برای ذخیره‌سازی کارهایشان صرفاً به فضای ابری (Cloud) تکیه کنند.

یک کارشناس اظهار داشته است که اختلال گسترده در خدمات ایمیل مایکروسافت، احتمالاً بزرگ‌ترین اختلال برای این غول فناوری از سال ۱۹۹۷ تاکنون است.

گرگلی اوروس، تحلیلگر حوزه برنامه نویسی، گفت به نظر می‌رسد این بدترین خرابی در خدمات ایمیل مایکروسافت از زمان قطعیِ دو روزه‌ای باشد که حدود ۳۰ سال پیش رخ داد.

در ۱۴ اکتبر ۱۹۹۷، یکی از کارکنان مایکروسافت در پاسخ به رایانامه‌ای که برای یک فهرست توزیع با نام مستعار "بدلام" Bedlam»)) ارسال شده بود، گزینه "پاسخ به همه" (Reply All) را انتخاب کرد؛ این فهرست شامل نشانی رایانامه‌ای ۲۵ هزار کارمند بود. توفان رایانامه‌های متعاقب آن باعث از کار افتادن ۱۵ میلیون رایانامه در سامانه‌های ایمیل داخلی مایکروسافت شد، با این حال قطعی امروز بسیار گسترده‌تر خواهد بود و به نظر می‌رسد میلیون‌ها کاربر رایانامه و هوش مصنوعی مایکروسافت را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار خواهد داد.

دولت انگلیس هم اعلام کرد برنامه‌های اضطراری در نتیجه قطعی مایکروسافت در حال اجراست و مدارس از والدین خواسته‌اند در صورت غیبت دانش‌آموزان در روز جمعه با دفاتر آن‌ها تماس بگیرند، زیرا کارکنان قادر به دسترسی به رایانامه‌ها نیستند.

سخنگوی پلیس دیفد-پویس گفت: ما از مشکلات جهانی که امشب مایکروسافت اوت‌لوک را تحت تأثیر قرار داده و بر توانایی ما در دریافت گزارش‌های آنلاین از طریق وب‌سایت و همچنین آدرس ایمیل مرکز تماس عمومی ما تأثیر گذاشته است، آگاه هستیم.

سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس (NHS) تحت تأثیر قطعی مایکروسافت قرار گرفته است، به طوری که پزشکان عمومی از شب گذشته تا امروز صبح قادر به دسترسی به سوابق بیمار نبودند.