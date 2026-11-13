به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امین درویشی اظهار داشت: در راستای نگهداری و بهسازی شبکه جمع‌آوری فاضلاب، عملیات لایروبی ۱۱۵ منهول در منطقه مسکن مهر ۳۵ هکتاری شهرستان امیدیه اجرا شد.

وی افزود: این عملیات با هدف پاک‌سازی منهول‌ها، تسهیل جریان فاضلاب و جلوگیری از بروز اختلال در عملکرد شبکه جمع‌آوری فاضلاب انجام شده است.

سرپرست اداره آبفا امیدیه تصریح کرد: اجرای عملیات لایروبی و نگهداری مستمر شبکه فاضلاب، نقش مهمی در حفظ پایداری خدمات‌رسانی و ارتقای بهداشت محیط شهری دارد.

درویشی در پایان بر تداوم اقدامات نگهداری و رسیدگی به شبکه جمع‌آوری فاضلاب در مناطق مختلف شهرستان امیدیه تأکید کرد.