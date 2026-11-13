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سرپرست اداره آبفا امیدیه از لایروبی ۱۱۵ منهول شبکه جمعآوری فاضلاب در منطقه مسکن مهر ۳۵ هکتاری این شهرستان با هدف بهبود عملکرد شبکه و ارتقای سطح خدماترسانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امین درویشی اظهار داشت: در راستای نگهداری و بهسازی شبکه جمعآوری فاضلاب، عملیات لایروبی ۱۱۵ منهول در منطقه مسکن مهر ۳۵ هکتاری شهرستان امیدیه اجرا شد.
وی افزود: این عملیات با هدف پاکسازی منهولها، تسهیل جریان فاضلاب و جلوگیری از بروز اختلال در عملکرد شبکه جمعآوری فاضلاب انجام شده است.
سرپرست اداره آبفا امیدیه تصریح کرد: اجرای عملیات لایروبی و نگهداری مستمر شبکه فاضلاب، نقش مهمی در حفظ پایداری خدماترسانی و ارتقای بهداشت محیط شهری دارد.
درویشی در پایان بر تداوم اقدامات نگهداری و رسیدگی به شبکه جمعآوری فاضلاب در مناطق مختلف شهرستان امیدیه تأکید کرد.