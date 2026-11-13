نمایشگاه روایت مظلومیت اسلام، از شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) و بازخوانی وقایع تاریخی از صدر اسلام تا حوادث این دوران در اروندکنار آبادان برپا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، حجت الاسلام هانی نصاری (مدیرمجمع قرآنی محبان اباصالح المهدی (عج) مدیرکانون فرهنگی وهنری خاتم الانبیاء گفت: این نمایشگاه با هدف تبیین مظلومیت مسلمانان و رشادت‌های مدافعان اسلام، در اروندکنار دایر شده و تا ۲۴ آبان‌ماه ادامه دارد.

این نمایشگاه از چندین غرفه موضوعی تشکیل شده که هر کدام به بخشی از این روایت تاریخی از جمله نحوه شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) و وقایع صدر اسلام گرفته تا جنگ تحمیلی سوم، حمله به مدرسه میناب و شهادت رهبر انقلاب اسلامی اختصاص داده شده است.

این نمایشگاه با به تصویر کشیدن رویداد‌های تاریخی در دوره‌های مختلف، به روایت امتداد ظلم و ستم علیه اسلام و مسلمانان از دوران پیامبر اعظم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) تاکنون می‌پردازد، روایتی که از مظلومیت اهل‌بیت (علیهم‌السلام) آغاز می‌شود و تا مظلومیت کودکان و دیگر قربانیان حوادث دوران کنونی در نقاط مختلف جهان ادامه می‌یابد.

از دیگر اهداف برپایی این نمایشگاه، روایتگری مظلومیت اسلام و مسلمانان، بازخوانی حوادث تاریخی و معرفی ایستادگی، رشادت‌ها و فداکاری‌های مدافعان اسلام در دفاع از اسلام ناب محمدی است.