مردم استان مرکزی با حضور پرشور در تجمعات شبانه، بار دیگر صحنه‌هایی از همبستگی، اتحاد و وفاداری به ایران را به نمایش گذاشتند؛ حضوری که با برافراشتن پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی و سردادن شعار‌های وحدت‌آفرین، جلوه‌ای از حمایت مردم این دیار از ایران و رهبری را به تصویر کشید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شب‌های استان مرکزی این روز‌ها شاهد حضور مردمانی است که با قلبی سرشار از عشق به میهن، در میدان‌ها و خیابان‌های شهر‌ها گرد هم می‌آیند تا پیام اتحاد، همدلی و حمایت خود از ایران و رهبری را به گوش جهانیان برسانند.

زن و مرد، پیر و جوان و خانواده‌هایی که پرچم سه‌رنگ ایران را در دست دارند، در این تجمعات شبانه حضوری پررنگ دارند و با سردادن شعار‌های حماسی و انقلابی، بر همبستگی و ایستادگی خود تأکید می‌کنند.

حضور نسل‌های مختلف در کنار یکدیگر، از کودکان و نوجوانان تا سالمندان، جلوه‌ای از پیوند عمیق مردم با سرزمینشان و عزم آنان برای پاسداری از استقلال، عزت و سربلندی ایران است.

شرکت‌کنندگان در این تجمعات با تأکید بر وحدت ملی و حمایت از رهبری، اعلام می‌کنند که در روز‌های حساس، همدلی و انسجام مردم، سرمایه‌ای ارزشمند برای عبور از دشواری‌ها و حفظ اقتدار کشور است.

این حضور‌های شبانه، تصویری از مردمی را به نمایش می‌گذارد که با وجود همه تفاوت‌ها، در عشق به ایران و سربلندی میهن، یک‌صدا و همدل‌اند.