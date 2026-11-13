شاخص کیفیت هوای تهران هم‌اکنون روی عدد ۱۵۳ قرار دارد و در وضعیت ناسالم برای تمام گروه‌های سنی است؛ کمیته اضطرار آلودگی هوا نیز اعلام کرد مدارس تهران فردا تعطیل نخواهد بود و طرح زوج و فرد از درِ منازل اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شاخص کیفیت هوای تهران هم‌اکنون با قرار گرفتن روی عدد ۱۵۳، در وضعیت ناسالم برای تمام گروه‌های سنی قرار دارد.

از ابتدای امسال تاکنون، تهران ۱۹۱ روز هوای قابل قبول، ۱۳ روز هوای پاک، ۳۲ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۲ روز هوای ناسالم برای تمام گروه‌های سنی را تجربه کرده است.

کمیته اضطرارآلودگی هوای تهران تشکیل شد

با توجه به روند افزایش آلاینده‌ها و گزارش‌های رسیده از ایستگاه‌های سنجش، جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان تهران برگزار شد.

براساس تصمیمات کمیته اضطرار، فردا طرح زوج و فرد از درِ منازل اجرا می‌شود و فروش مجوز طرح ترافیک نیز متوقف خواهد شد. همچنین با تصمیم کمیتۀ اضطرار آلودگی هوا، مدارس تهران فردا تعطیل نخواهد بود.