هوای تهران در وضعیت هشدار
هوای تهران در وضعیت هشدار قرار گرفته و شاخص میزان آلودگی هوای پایتخت از عدد ۱۵۰ گذشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
شاخص کیفیت هوای تهران هماکنون با قرار گرفتن روی عدد ۱۵۳، در وضعیت ناسالم برای تمام گروههای سنی قرار دارد.
از ابتدای امسال تاکنون، تهران ۱۹۱ روز هوای قابل قبول، ۱۳ روز هوای پاک، ۳۲ روز هوای ناسالم برای گروههای حساس و ۲ روز هوای ناسالم برای تمام گروههای سنی را تجربه کرده است.کمیته اضطرارآلودگی هوای تهران تشکیل شد
با توجه به روند افزایش آلایندهها و گزارشهای رسیده از ایستگاههای سنجش، جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان تهران برگزار شده و تا زمان تنظیم این گزارش، تصمیم نهایی درباره تعطیلی یا اعمال محدودیتهای جدید بهصورت رسمی اعلام نشده است .