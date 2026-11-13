به مناسبت ایام فاطمیه با بررسی پرونده ۲۰۰ مددجو در بازدید قاضی شعبه ۸ اجرای احکام از زندان مرکزی اهواز، ۱۰ زندانی آزاد و ۱۵۰ نفر دیگر از ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در راستای تداوم سیاست‌های دستگاه قضایی برای کاهش جمعیت کیفری و تأکیدات دادستان مرکز خوزستان بر پایش و رسیدگی میدانی به وضعیت زندانیان، خانم فرج‌پور، سرپرست مجتمع شوق زندگی و قاضی شعبه هشتم اجرای احکام دادسرای مرکز استان، با حضور در زندان مرکزی اهواز به همراه خسروی مدیر این زندان و معاونین وی، پرونده و درخواست‌های قضایی ۲۰۰ نفر از مددجویان در شورای طبقه بندی بررسی شد.

در جریان این بازدید میدانی که با هدف تحقق اهداف اصلاحی و تربیتی صورت گرفت، همزمان با سالروز شهادت بی بی دوعالم حضرت فاطمه زهرا (س)، زمینه آزادی و پایان حبس ۱۰ نفر از زندانیان فراهم شد.

گفتنی است در ادامه این بازدید، بهره‌مندی ۱۵۰ نفر از نظام رأی باز موافقت و سایر مددجویان واجد شرایط نیز از دیگر تسهیلات و ارفاقات قانونی بهره‌مند گشتند.