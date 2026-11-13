در قالب طرح ملی نذر خدمت و با مشارکت جمعیت هلال‌احمر استان‌های ایلام و قزوین؛ خدمات تخصصی پزشکی و رفاهی رایگان به ساکنان این روستا ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ به منظور بهبود سلامت و ارتقای سطح خدمات رفاهی در مناطق روستایی؛ طرح ملی «نذر خدمت» با هدف ارائه خدمات تخصصی به مردم روستای کلک‌نقی در شهرستان ملکشاهی برگزار شد.

این طرح که با هدف پاسخگویی به نیاز‌های اساسی جامعه روستایی طراحی شده است؛ با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال به صورت کاملاً رایگان در اختیار روستاییان قرار گرفت.

در این طرح؛ بخش گسترده‌ای از خدمات تخصصی در دو بخش سلامت و رفاه ارائه شد.