امامان جمعه و خطیبان شیعه و اهل سنت شهرستان‌ها و بخش‌های هرمزگان، در خطبه‌های این هفته به بیان مهمترین مسائل روز و مشکلات منطقه خود پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ شیخ مسعود راهبر امام جمعه اهل سنت بندرلنگه گفت: مسئولان با چاره اندیشی برای ساماندهی و تامین سوخت قایق‌های بدون مجوز به معیشت صیادان کمک کنند.

*نماز جمعه رودان

حجت الاسلام والمسلمین محمد بارانی امام جمعه رودان گفت: ایستادگی ملت ایران، بسته شدن تنگه هرمز و تحمیل هزینه‌های سنگین به آمریکا، محاسبات سیاسی این کشور را تحت تأثیر قرار داده است.

*نماز جمعه بستک

حجت الاسلام والمسلمین حمید بارانی امام جمعه موقت بندرلنگه گفت: حضرت زهرا سلام الله علیها اسوه وفادای، صبر و پناهگاه امن مومنان در سختی هاست.

**نماز جمعه اهل سنت بستک

شیخ سید سلیمان حسینی امام جمعه اهل سنت بستک، بر ضرورت اجرای مؤثر و هوشمندانه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و خانواده تاکید کرد.

*نماز جمعه حاجی آباد

حجت الاسلام والمسلمین مهدی دُری امام جمعه حاجی آباد بر ضرورت حفظ اقتدار ملی، تقویت توانمندی‌های داخلی، توسعه علمی و آمادگی کشور در برابر تهدید‌های خارجی تأکید کرد.

*نماز جمعه جاسک

حجت الاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز امام جمعه جاسک گفت: مسئولان باید با رفع موانع، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را به صورت جدی اجرا کنند.

*نماز جمعه بندرخمیر

حجت‌الاسلام والمسلمین شعیب صالحی امام جمعه بندرخمیر هم خواستار ایجاد زیر ساخت و ارائه خدمات حمل و نقل عمومی برای همگان شد.

* نماز جمعه پارسیان

حجت‌الاسلام والمسلمین جواد اسماعیل‌نیا امام جمعه پارسیان نیز خواستار رسیدگی نهاد‌های بین المللی حقوق بشر به جنایت‌های اسرائیل در غزه شد.

*نماز جمعه سیریک

حجت‌الاسلام والمسلمین محسن سالاری امام جمعه سیریک با اشاره به افزایش هزینه حمل‌ونقل و سرگردانی بیماران برای مراجعه به مراکز درمانی در دیگر شهرستان‌ها گفت: مسئولان برای رفع مشکل سوخت در مناطق مرزی چاره اندیشی کنند.

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*نماز جمعه بشاگرد

حجت‌الاسلام و المسلمین حسین غلامی امام جمعه بشاگرد گفت: خدمت به مردم، به‌ویژه رفع مشکلات معیشتی مهمترین وظیفه مسئولان است.

*نماز جمعه توکهور و هشتبندی

حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی پورحسینی امام جمعه توکهور و هشتبندی از خیران و فعالان اقتصادی برای مشارکت در راه اندازی کتاب فروشی و کمک به تکمیل و تجهیز کتابخانه این منطقه دعوت کرد.

*نماز جمعه هرمز

حجت‌الاسلام والمسلمین علی نجاتی‌زاده امام جمعه هرمز گفت:روحیه وحدت و اتحاد یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های جامعه است.