به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان ،این نمایشگاه با هدف تقویت دسترسی کودکان با نیاز‌های ویژه به منابع فرهنگی و ترویج خلاقیت در تولید کتاب‌های متناسب با نیاز‌های آنان با ارائه ۱۸۶ عنوان کتاب برپا شده است.

میلاد مرادی با بیان اینکه نمایشگاه کتاب‌های حسی ـ لمسی همدان به‌عنوان سومین استان پس از اردبیل و استان مرکزی میزبان این نمایشگاه است گفت:در این نمایشگاه ۱۸۶ عنوان کتاب حسی ـ لمسی تولید شده با استفاده از مواد مختلف قابل لمس برای کودکان نابینا و کم‌بینا توسط مربیان کانون در سراسر کشور به نمایش گذاشته شده است.

وی افزود: این دومین سفر مجموعه کتاب‌های حسی ـ لمسی به همدان بوده و سال گذشته نیز این نمایشگاه با استقبال بسیار خوب مربیان، معلمان و افرادی که به‌نوعی با کودکان دارای نیاز‌های ویژه در ارتباط هستند، رو‌به‌رو شد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان تصریح کرد: در تولیدو تدوین این کتاب‌ها از خلاقیت، ذوق هنری و ابتکار مربیان استفاده شده و هر اثر با بهره‌گیری از عناصر لمسی، امکان برقراری ارتباط بهتر کودکان نابینا و کم‌بینا با محتوای کتاب را فراهم می‌کند.