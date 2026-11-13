کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در هفته آینده ضمن بررسی حادثه فاز ۱۴ پارس جنوبی، بررسی موضوع دریافت هزینه ترانزیت برق ازتولیدکنندگان و عملکرد وزارت نیرو در اجرای تکالیف برنامه هفتم را در دستورکار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت؛ نشست‌های هفته آینده کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در روز‌های دوشنبه و سه شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد. این کمیسیون در روز دوشنبه جلسه اضطراری بررسی حادثه سکوی فاز ۱۴ پارس جنوبی را در دستورکار دارد. کمیته برق کمیسیون انرژی هم در روز سه شنبه، موضوع ابهامات مربوط به دریافت هزینه ترانزیت برق از تولیدکنندگان مشمول ظرفیت قانونی بند «الف» ماده (۴۴) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها را با دعوت از مدیرعامل توانیر و مدیران مربوطه این شرکت، بررسی می‌کند.

کمیته برق و کارگروه پیگیری اجرای برنامه هفتم در حوزه انرژی؛ نیز بصورت مشترک، جلسه «بررسی عملکرد وزارت نیرو در اجرای تکالیف قانونی برنامه هفتم پیشرفت» در سال دوم را با حضور معاونین برنامه ریزی، برق و انرژی وزارت نیرو، را برگزار خواهند کرد. همچنین، اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی چهارشنبه و پنجشنبه هفته آینده در سفری نظارتی، از «منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس» بازدیدخواهند کرد.